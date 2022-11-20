Мир 20 ноября 2022, 23:52 Канье Уэст вернулся в Twitter после разблокировки аккаунта Певец Канье Уэст поделился первым твитом после разблокировки аккаунта в Twitter Unsplash

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Американский миллиардер и предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск после покупки социальной сети Twitter разблокировал аккаунт певца Канье Уэста. Артист уже поделился первым постом.

«Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой Twitter», — написал рэп-исполнитель.

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Последняя запись, которую сделал Уэст, датирована 4 ноября. Поводом для заморозки профиля музыканта стали его резкие высказывания — руководство площадки расценило их как расистские. По их мнению, Уэст оскорбил чувства евреев своими антисемитскими твитами.

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Утром 20 ноября стало известно о разморозке аккаунта в Twitter 45-го президента США Дональда Трампа. Его профиль заблокировали в январе прошлого года после победы на выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут спровоцировать новую волну беспорядков в Америке.

На его аккаунт подписалось более 84 миллионов пользователей. Однако бывший глава Белого дома заявил, что не собирается пользоваться площадкой.