Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером планеты

Серебро досталось Jay-Z, который заработал 81 миллион долларов. Третье место за Дрейком с 75 миллионами долларов годового заработка.

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В первой пятерке также оказались P. Diddy (70 миллионов долларов) и Трэвис Скотт (58 миллионов долларов).

В топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов вошли Эминем (50 миллионов долларов), DJ Khaled (40 миллионов долларов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона долларов), Migos (36 миллионов долларов) и Дональд Гловер (35 миллионов долларов).

В общей сумме 20 самых высокооплачиваемых рэперов смогли заработать за 2019 год 860 миллионов долларов — это на 33% больше, чем в 2018 году.

Как сообщил RT, самым богатым рэпером летом 2019 года признан Jay-Z. Его состояние оценивается в один миллиард долларов. В этом рейтинге Канье Уэст лишь на четвертом месте с состоянием в размере 240 миллионов долларов.