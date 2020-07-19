Канье Уэст соберет сторонников на первую предвыборную встречу

Как сообщило издание Politico, Уэст в воскресенье, 19 июля, Уэст проведет первую встречу со своими сторонниками. Мероприятие пройдет в выставочном центре Exquis города Северный Чарльстон. Туда пустят только зарегистрированных участников.

Все пришедшие на встречу должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, при входе их заставят подписать специальную форму, которая освобождает организаторов мероприятия от ответственности в случае заражения участников коронавирусом.

Канье Уэст баллотируется на пост президента США в качестве независимого кандидата. Представитель музыканта заполнил документы Федеральной избирательной комиссии и внес необходимый залог 15 июля. Это был последний день регистрации кандидатов.

В заявке говорится, то Уэст выдвинулся от комитета «Канье 2020». В строке с названием партии вписана аббревиатура BDY. Сам артист заявил, что это расшифровывается, как «День рождения».

В качестве основных конкурентов Уэста на предстоящих выборах стали действующий президент США Дональд Трамп, как представитель Республиканской партии и выдвинутый демократами Джо Байден.

Оба они отказались от проведения публичных кампаний и личных встреч с избирателями из-за распространения коронавируса. Выборы президента США пройдут 3 ноября.