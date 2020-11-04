Канье Уэст проиграл президентские выборы и намекнул на 2024 год
По словам рэпера, он впервые пришел на выборы, на которых проголосовал сам за себя. Но так как в бюллетенях штата Вайоминг музыкант не был указан в качестве кандидата, он еще и сам себя туда вписал.
«Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и это за того, кому я действительно доверяю… за себя», — написал он.
Однако это не помогло ему победить. По данным Daily Mail, за мужа Ким Кардашьян проголосовали 57 тысяч американцев. Его кандидатура появилась в бюллетенях всего в 12 штатах. По предварительным данным, Уэст потратил на свою предвыборную кампанию 6,7 миллиона долларов.
В одном из постов в Twitter Уэст как бы намекнул фанатам, что будет пробовать баллотироваться в 2024 году.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Пока с 238 голосами выборщиков лидирует Джо Байден, а у Дональда Трампа 213 голосов. Но окончательные результаты будут известны позднее.