Канье Уэст проиграл президентские выборы и намекнул на 2024 год

Американский рэпер Канье Уэст принял участие в президентских выборах, но не во всех штатах. Всего за него проголосовали 57 тысяч избирателей.

По словам рэпера, он впервые пришел на выборы, на которых проголосовал сам за себя. Но так как в бюллетенях штата Вайоминг музыкант не был указан в качестве кандидата, он еще и сам себя туда вписал.

«Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и это за того, кому я действительно доверяю… за себя», — написал он.

Однако это не помогло ему победить. По данным Daily Mail, за мужа Ким Кардашьян проголосовали 57 тысяч американцев. Его кандидатура появилась в бюллетенях всего в 12 штатах. По предварительным данным, Уэст потратил на свою предвыборную кампанию 6,7 миллиона долларов.

В одном из постов в Twitter Уэст как бы намекнул фанатам, что будет пробовать баллотироваться в 2024 году.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Пока с 238 голосами выборщиков лидирует Джо Байден, а у Дональда Трампа 213 голосов. Но окончательные результаты будут известны позднее.