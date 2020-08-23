Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал заявку для участия в президентских выборах в США. Об этом сообщил портал Nola в своем Twitter-аккаунте.

Уэст сдал все необходимые документы в штате Луизиана. Там для того, чтобы имя было внесено в бюллетень сбор тысячей подписей не требуется, достаточно только оплатить регистрационный сбор, который составляет 500 долларов.

Помимо Уэста заявку на участие в выборах президента США в Луизиане подали еще 10 независимых кандидатов.

Заявление рэпера еще не было рассмотрено, говорится в материале портала. Однако есть вероятность, что его имя появится в избирательных бюллетенях рядом с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, кандидатом от демократов Джозефом Байденом и другими кандидатами.

Примечательно, что в начале августа Уэст, дал интервью журналу Forbes, в котором признал, что его участие в гонке обречено на провал.

О том, что Уэст собирается баллотироваться, стало известно 4 июля. Он выдвинулся в качестве независимого кандидата. Изначально исполнитель подал документы, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником действующего лидера — республиканца Дональда Трампа — считается демократ Байден.