Канье Уэст подал еще две заявки на участие в президентских выборах в США
Фотография заявки рэпера появилась в Twitter главы канцелярии губернатора Кентукки Майкла Адамса. По его словам, сейчас специалисты тщательно проверяют все документы, поданные Уэстом. Бумаги исполнитель подал с 19 тысячами подписей.
Получение заявки на участие в выборах от рэпера подтвердила и канцелярия губернатора Миссисипи, пишет WJTV. В свою поддержку Уэсту удалось собрать 1219 подписей. Ожидается, что решение по заявке в Миссисипи примут уже 8 сентября.
Ранее американский исполнитель сдал все необходимые документы в штате Луизиана. Там сбор подписей не требуется, но необходимо заплатить 500 долларов в качестве регистрационного сбора. Заявление певца пока еще не рассмотрели.
О своих планах баллотироваться на президентские выборы Уэст сообщил в начале июля. Тогда он выдвинулся в качестве независимого кандидата в штате Нью-Джерси. Сами выборы нового американского лидера пройдут 3 ноября, напоминает «Русская планета». Главными соперниками считаются Дональд Трамп и Джо Байден.