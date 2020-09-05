Канье Уэст подал еще две заявки на участие в президентских выборах в США

Американский рэпер Канье Уэст подал документы для участия в выборах президента в Кентукки и Миссисипи. Заявки исполнитель предоставил в качестве независимого кандидата.

Фотография заявки рэпера появилась в Twitter главы канцелярии губернатора Кентукки Майкла Адамса. По его словам, сейчас специалисты тщательно проверяют все документы, поданные Уэстом. Бумаги исполнитель подал с 19 тысячами подписей.

Получение заявки на участие в выборах от рэпера подтвердила и канцелярия губернатора Миссисипи, пишет WJTV. В свою поддержку Уэсту удалось собрать 1219 подписей. Ожидается, что решение по заявке в Миссисипи примут уже 8 сентября.

Ранее американский исполнитель сдал все необходимые документы в штате Луизиана. Там сбор подписей не требуется, но необходимо заплатить 500 долларов в качестве регистрационного сбора. Заявление певца пока еще не рассмотрели.

О своих планах баллотироваться на президентские выборы Уэст сообщил в начале июля. Тогда он выдвинулся в качестве независимого кандидата в штате Нью-Джерси. Сами выборы нового американского лидера пройдут 3 ноября, напоминает «Русская планета». Главными соперниками считаются Дональд Трамп и Джо Байден.