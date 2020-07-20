Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты

Американский рэпер Канье Уэст не предоставил в срок необходимые подписи, чтобы зарегистрироваться в кандидаты на пост президента США.

Как сообщает Fox News, по законам штата Южной Каролины потенциальный кандидат или его помощники должны были к 12:00 (19:00 по Москве) предоставить в избирательную комиссию документы, свидетельствующие о 10 тысячах подписей за его кандидатуру. Однако артист не смог это сделать.

15 июля Канье Уэст включился в предвыборную гонку в США как независимый кандидат в последний день. Он заполнил бумаги и внес 35 тысяч долларов регистрационного взноса.

На днях Уэст провел первую встречу с избирателями в Южной Каролине. На нее собралось около 200 человек. Выступление певца получилось эмоциональным, он затронул такие вопросы как международная торговля, лицензионные права и аборты.