Канье Уэст «добавил» свой профиль к президентам на горе Рошмор

Свое изображение Канье Уэст добавил после того, как стало известно о его регистрации в качестве кандидата в президенты США. О его мотивах гадают избиратели и политики. Есть версия, что он должен «отвлечь» на себя черный электорат, который мог бы проголосовать за соперника действующего президента США Джо Байдена.

Уже были прецеденты, когда независимый кандидат или представитель третьей партии привлекал значительное число голосов. Например, это удалось в 1992 году Россу Перо. Он смог собрать 19% избирателей, но не выиграл ни одного штата и не получил голоса выборщиков.

Мемориал на горе Рошмор появился в 1941 году, его создание было приурочено к 150-летию основания США. Как напомнило РИА «Новости», скульптурное изображение объединяет самых знаменитых президентов — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.