Кандидаты от «Грузинской мечты» победили на выборах мэра в 19 из 20 городов

Во втором туре выборов мэра представители правящей парии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победили в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил кандидат от «Единого национального движения», стала Цаленджиха.

Такие результаты с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах представил ЦИК Грузии, сообщил ТАСС.

В столице действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, Ника Мелия — 44,4%. В Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми тоже большинство жителей поддержало «Грузинскую мечту».

Исключением стала Цаленджиха. Это единственный из 20 городов, где победил кандидат от оппозиционной партии Георгий Харчилава. Он получил 51,1%, у Гоги Гулордавы от «Грузинской мечты» оказалось меньше на 314 голосов.

Первый тур выборов в Грузии состоялся 2 октября. Правящая партия набрала 46,7%. Накануне в стране начался второй тур выборов. Жители выбирали мэров 20 муниципалитетов и депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.

На выборах работали 100 местных наблюдателей и представители 52 международных организаций.