Мир 21 января 2023, 19:01 Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с угрозами Кандидат в президенты Чехии Бабиш получил письмо с патроном и угрозами РИА «Новости»

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Неизвестные отправили кандидату в президенты Чехии, долларовому миллиардеру Андрею Бабишу письмо с боевым патроном и угрозами. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

По словам Бабиша, письмо прислали на имя его супруги.

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«Охрана передали мне письмо, которое было полным угроз в мой адрес. Речь идет о запугивании меня как кандидата в президенты и моей семьи. В цивилизованном обществе такого быть не должно», — сказал он.

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После получения письма политик сразу уведомил полицию, которая начала расследование происшествия.

«Обстановка в обществе все больше радикализируется. Например, вчера мы с женой были в Яблонце-над-Нисоу, толпа нас грубо оскорбляла и чуть было не смяла. Это ужасно, когда из-за страха мои сограждане боятся меня поддержать. Тогда как наши избиратели и сторонники такого себе не позволяют», — заключил он.

Второй тур выборов президента Чехии пройдет 27 и 28 января. В нем примут участие Бабиш и Петр Павел.