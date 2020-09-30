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    30 сентября 2020, 19:36

    Кандидатами в мэры Одессы стали два Зеленских, пять Филимоновых и один Дарт Вейдер

    Арина Гудилова

    Избирательная комиссия Одессы зарегистрировала кандидатами на пост городского главы Василия Зеленского от Цыганской партии Украины и Александра Зеленского от фракции «Молодежь к власти». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
    Кандидатами в мэры Одессы стали два Зеленских, пять Филимоновых и один Дарт Вейдер

    Помимо этого за пост мэра поборется Дарт Николаевич Вейдер от партии «Блок Дарта Вейдера». В списках за кресло главы города также числятся:

    Олег Николаевич Филимонов, бывший игрок КВН, партия «Слуга народа»

    Олег Викторович Филимонов от партии «Зеленые»

    Олег Викторович Филимонов от партии «Стабильность и справедливость»

    Олег Анатольевич Филимонов от Студенческой партии Украины

    Вадим Филимонов от партии «Наша земля».

    В кандидаты также зарегистрировали Сергея Кивалова из «Украинской морской партии», Евгения Червоненко от партии «Наш край», Эдуарда Гурвица от «Блока Эдуарда Гурвица» и Николая Скорика из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

    Выборы на пост мэра Одессы пройдут на Украине 25 октября.

    Новости SMI.FM