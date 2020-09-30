Кандидатами в мэры Одессы стали два Зеленских, пять Филимоновых и один Дарт Вейдер

Помимо этого за пост мэра поборется Дарт Николаевич Вейдер от партии «Блок Дарта Вейдера». В списках за кресло главы города также числятся:

Олег Николаевич Филимонов, бывший игрок КВН, партия «Слуга народа»

Олег Викторович Филимонов от партии «Зеленые»

Олег Викторович Филимонов от партии «Стабильность и справедливость»

Олег Анатольевич Филимонов от Студенческой партии Украины

Вадим Филимонов от партии «Наша земля».

В кандидаты также зарегистрировали Сергея Кивалова из «Украинской морской партии», Евгения Червоненко от партии «Наш край», Эдуарда Гурвица от «Блока Эдуарда Гурвица» и Николая Скорика из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Выборы на пост мэра Одессы пройдут на Украине 25 октября.