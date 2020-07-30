Кандидатам в президенты Белоруссии рассказали об усилении безопасности и ограничении интернета

ЦИК Белоруссии собрал всех кандидатов на пост президента страны на срочную встречу. На ней шла речь о возможных провокациях на митингах и усилении мер безопасности на предвыборных мероприятиях.

Претендент на пост главы государства Анна Канопацкая заметила, что на совещании пообещали не ущемлять права граждан и кандидатов на проведение пикетов. Политика процитировал «Интерфакс».

«Будут установлены дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр. <...> Посмотрим, как это будет на самом деле», — заметила она.

Госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков уточнил, что на мероприятиях, которые запланировали кандидаты в президенты, усилят меры безопасности. Он заметил, что проводить их будут «без ограничений, но с рамками» и при других подобных условиях.

Еще один претендент на пост главы Белоруссии Андрей Дмитриев, пишут СМИ, после встречи заметил, что в стране при необходимости могут ограничить доступ в интернет.

В белорусском Центризбиркоме 30 июля, уточнило РИА «Новости», побывали Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская и один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.