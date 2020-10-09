Кандидата в вице-президенты Киргизии ранили на митинге в Бишкеке

Оппозиционера Тилека Токтогазиева ранили во время митинга в Бишкеке, сейчас он находится в больнице. Кандидат на пост вице-президента страны пока не пришел в сознание.

Об этом сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева в своем аккаунте в Twitter.

Очевидцы рассказали РИА «Новости», что в ходе столкновений сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера Садыра Жапарова в Бишкеке пострадали несколько человек, в том числе и Тилек Токтогазиев.

Ранее толпа сторонников Садыра Жапарова атаковала сторонников Алмазбека Атамбаева, которые в тот момент выступали с трибуны. «Газета.ru» отметила, что протестующие забрасывают друг друга камнями и бутылками.

Кроме того, неизвестные совершили покушение на жизнь бывшего президента. Машину, в которой он находился, обстреляли резиновыми пулями. Несмотря на это, Атамбаев не пострадал. Через некоторое время после нападения он заявил, что о покушении было известно заранее.