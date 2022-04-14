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    14 апреля 2022, 09:52

    Кандидата в президенты Франции Ле Пен пригласили посетить Крым

    Депутат Шеремет пригласил Марин Ле Пен посетить Крым

    Максим Зинкин

    Жители Крыма будут рады увидеть кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, потому что она демонстрирует истинную приверженность демократическим целям. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от полуострова Михаил Шеремет.

    Кандидата в президенты Франции Ле Пен пригласили посетить Крым

    По словам политика, Ле Пен показывает всему миру настоящий разумный и взвешенный подход в оценке международных событий.

    «Вне зависимости от исхода выборов крымчане рады видеть Ле Пен на полуострове. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору жителей региона», — заявил он.

    Шеремет добавил, что политики формата Ле Пен могут дать Европе освобождение от антироссийской истерии.

    «Наступил период созидательных отношений, на которых так настаивала Россия», — заявил депутат.

    Ле Пен заявила, что продолжает считать полуостров Крым принадлежащим России. Также она пообещала, что в случае победы на выборах Франция выйдет из-под командования НАТО.