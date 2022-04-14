Жители Крыма будут рады увидеть кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, потому что она демонстрирует истинную приверженность демократическим целям. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от полуострова Михаил Шеремет.

По словам политика, Ле Пен показывает всему миру настоящий разумный и взвешенный подход в оценке международных событий.

«Вне зависимости от исхода выборов крымчане рады видеть Ле Пен на полуострове. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору жителей региона», — заявил он.

Шеремет добавил, что политики формата Ле Пен могут дать Европе освобождение от антироссийской истерии.

«Наступил период созидательных отношений, на которых так настаивала Россия», — заявил депутат.

Ле Пен заявила, что продолжает считать полуостров Крым принадлежащим России. Также она пообещала, что в случае победы на выборах Франция выйдет из-под командования НАТО.