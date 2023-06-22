Мир 22 июня 2023, 07:32 Кандидат Великобритании на пост генсека НАТО опроверг планы выдвигаться Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что не станет новым генсеком НАТО РИА «Новости»

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Американское правительство захотело, чтобы Йенс Столтенберг остался генсеком НАТО еще на один срок, поэтому министр обороны Великобритании Бен Уоллес не займет этот пост. Об этом британский кандидат заявил изданию Economist.

«Этого не произойдет. Америка хочет, чтобы Йенс Столтенберг остался. Это отложило бы решение на следующий год», — сказал он.

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Бен Уоллес предупредил, что кто бы ни занял этот пост, он столкнется с большим количеством нерешенных вопросов в альянсе. Один из них — нежелание многих членов повышать расходы на оборону до 2% ВВП. Британский министр заявил, что НАТО не стоит открывать офис в Токио и отправлять миссию в Индо-Тихоокеанский регион, поэтому преемнику Йенса Столтенбера, по его мнению, придется угодить одновременно президенту США Джо Байдену и его коллеге из Франции Эммануэлю Макрону, чьи взгляды на эти вопросы расходятся.

Полномочия Йенса Столтенберга истекут в сентябре 2023 года. Он предупредил, что не собирается продлевать мандат, несмотря на желание стран НАТО оставить его на посту генсека еще на один срок. Одним из возможных кандидатов назвали Бена Уоллеса, британский премьер-министр Риши Сунак съездил в США обсудить этот вопрос с Джо Байденом.