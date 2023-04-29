29 апреля 2023, 14:36
Кандидат в президенты Турции призвал официально признать новые регионы России
Глава турецкой партии «Родина» Перинчек: нужно официально признать новые регионы России
Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области являются частью России, это нужно признать открыто и официально. Такое заявление на Всемирной онлайн-конференции по многополярности сделал лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, его слова привел ТАСС.
«Крым является территорией России. ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области являются регионами России», — сказал он.
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Перинчек выразил мнение, что эти факты нужно признать открыто.
Также он обратил внимание на деструктивную политику США в ряде регионов планеты. По словам политика, Турция, Россия, Сирия, Иран и Ирак совместными усилиями пресекли намерение США сформировать так называемый Курдистан.
«Единство России и Турции с западно-азиатскими странами обеспечивает модель безопасности и мира. Настало время расширить ее на остальные регионы конфронтации», — добавил Перинчек.
Голосование на выборах президента Турции пройдет 14 мая, Перинчек примет в них участие. Ранее он пообещал, что в случае его победы страна выйдет из состава НАТО.
Турция
ДНР
ЛНР
Россия
Херсонская область
Запорожская область
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