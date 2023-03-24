Мир 24 марта 2023, 09:31 Кандидат в президенты Турции пообещал вывести страну из НАТО Кандидат в президенты Турции Перинчек заявил, что в случае победы страна выйдет из НАТО РИА «Новости»

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Претендент на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек сообщил, что в случае его победы на выборах страна выйдет из Североатлантического альянса. Соответствующее заявление кандидат сделал в беседе с РИА «Новости».

Перинчек заявил, что 80% жителей Турции считают США угрозой, а 70% называют Россию и Китай друзьями — таковы результаты опросов.

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«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», — подчеркнул кандидат в президенты.

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Перинчек подал заявление в высший избирательный совет для участия в президентских выборах. Ему требуется набрать 100 тысяч подписей. Голосование намечено на 14 мая.

«Родина» — «левая» партия, имеющая яркую антизападную и антиамериканскую направленность. В нее входят более 50 тысяч человек. Фракция не представлена в парламенте, однако обладает влиянием, преимущественно в регионах Турции. Считает себя правопреемницей появившейся в 1919 году Социалистической партии рабочих и крестьян.