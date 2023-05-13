Мир 13 мая 2023, 09:38 Кандидат в президенты Турции пообещал изменить работу со СМИ в случае победы Кандидат в президенты Кылычдароглу отменит общение с несколькими СМИ в случае победы РИА «Новости»

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Претендент на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу в случае своей победы на выборах пообещал отменить практику, когда глава государства одновременно общается сразу с десятком различных СМИ. Об этом он объявил предвыборной пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

«Когда мы придем к власти в Турции, то вы больше такого не увидите. На разных телеканалах будет свой контент, обещаю вам демократию», — сказал он.

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Кылычдароглу отвечал на вопросы журналистов в эфире телеканала Fox. После полутора часов беседы модератор мероприятия объявил, что необходимо сделать рекламную паузу, которая продолжалась более 11 минут.

Параллельно с этим свою пресс-конференцию давал нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в прямом эфире отвечал на вопросы сразу 14 СМИ.

Выборы президента Турции пройдут 14 мая. На пост претендуют Эрдоган, представитель оппозиции Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Ранее Эрдоган объявил о готовности покинуть пост президента в случае провала на выборах.