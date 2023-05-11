Мир 11 мая 2023, 14:48 Кандидат в президенты Турции объявил о снятии своей кандидатуры Кандидат в президенты Турции Индже за три дня до выборов объявил о снятии кандидатуры Публичное достояние

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Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, представляющий Партию отечества, объявил об отказе участие в предстоящих выборах. Его заявление транслировали местные телеканалы, сообщило издание TRT Haber.

«Желаю, чтобы каждый дом отдал свой голос за Партию отечества. Лично я решил не участвовать в выборах и снять свою кандидатуру. Будьте счастливы», — сказал Индже.

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Политик объяснил свое решение тем, что на него оказывали «неадекватное давление».

«Было много дезинформации, обвинений и различных провокаций. Поэтому я отказался от президентской гонки», — добавил экс-кандидат.

После отказа Индже на пост президента претендуют три человека. Среди них нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от альянса Ata Синан Оган и кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что выборы в Турции пройдут без вмешательства со стороны иностранных государств.