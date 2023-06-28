Мир 28 июня 2023, 02:30 Кандидат в президенты США заявил о простом выходе из украинского конфликта Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: выйти из украинского конфликта будет просто Flickr

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Выход из украинского конфликта достаточно прост. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Фрагмент с его выступлением опубликовали в Telegram-канале «Украина.ру».

По словам Кеннеди-младшего, между украинской и российской сторонами в апреле 2022 года был заключен договор, который Москва исполнила и вывела свои войска из окрестностей Киева. Однако в дело вмешалась американская сторона, из-за чего погибли сотни тысяч военных Украины.

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«Но нам также нужно посмотреть на нашу роль в провокациях, начиная с 1997 года», — заявил кандидат на пост американского лидера.

Ранее американский профессор Николай Петро заявил, что Киев «обречен» быть другом Москвы, несмотря на нынешнюю ситуацию. По его словам, Украина и Россия имеют неразрывную связь, поэтому обе стороны должны достичь компромисса и приспособиться.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Москвой. Как отметили в газете The Wall Street Journal, мирный диалог между государствами необходим, если Киев действительно хочет стать участником НАТО.