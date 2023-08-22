Мир 22 августа 2023, 02:37 Кандидат в президенты США заявил, что следующий лидер должен «открыть Россию» Кандидат в президенты США Рамасвами: следующий лидер должен «открыть Россию» РИА «Новости»

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Следующий глава Белого дома должен «открыть Россию» и урегулировать ситуацию на Украине. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в соцсети Х (бывшая Twitter), его слова привел телеканал RT.

«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — написал американский политик.

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Позиция Соединенных Штатов по Украине может быть связана с коррупцией семьи главы Белого дома Джо Байдена, считает кандидат от республиканской партии Рамасвами. Конфликт, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пяти миллионов долларов от Burisma, полученную сыном президента США Хантером Байденом.

Ранее Трамп выразил уверенность, что за один день нашел бы решение украинского кризиса. Он «попросил бы» президента Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией.