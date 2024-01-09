Мир 09 января 2024, 04:04 Кандидат в президенты США выступил против отправки американских бойцов на Украину Кандидат в президенты США Хейли выступила против отправки бойцов на Украину Pixabay

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли выступила против отправки американских бойцов на Украину. В эфире телеканала Fox News она назвала целесообразной только финансовую поддержку.

Хейли подчеркнула, что США должны воздержаться от прямого вмешательства в конфликт, однако, в отличие от некоторых коллег-республиканцев, допустила продолжение снабжения Украины пакетами помощи. Бывший постпред Штатов в ООН заявила, что поддержка позволяет предотвратить более масштабную мировую войну.

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По словам Хейли, проблема финансирования Украины заключается в недостаточно четкой коммуникации между властями и американцами, из-за чего население не понимает причину траты средств. Политик обвинила в сложившейся ситуации президента США Джо Байдена, который не смог четко изложить цели Штатов.

Ранее Байден заявил, что украинский конфликт создает угрозы для членов НАТО и указал на риски вмешательства США. По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, выступление президента звучало как объявление войны России.