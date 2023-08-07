Мир 07 августа 2023, 09:17 Кандидат в президенты США связал помощь Украине с коррупцией семьи Байдена Кандидат в президенты США Рамасвами связал помощь Украине с коррупцией Байденов Правительство США / Flickr

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Активное участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине может быть связано с коррупцией семьи действующего лидера Белого дома Джо Байдена. Такое предположение сделал возможный кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами. Его выступление на предвыборном мероприятии в штате Айова показал телеканал NBC.

По его словам, цель ВС США — защищать родину и продвигать свои национальные интересы.

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«[Она заключается] не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пять миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США», — сказал он.

Рамасвами подчеркнул, что «платеж» сыну президента Хантеру Байдену — «коррупционный». Он допустил, что это обстоятельство связано с американской позицией по Украине.

Ранее сенатор Чак Грассли обнародовал документ ФБР, где раскрывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma при участии Джо Байдена. В документе сказано, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, когда его отец был вице-президентом США. Это было сделано, для того чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем». Об этом написало РИА «Новости».