Мир 12 декабря 2023, 02:41 Кандидат в президенты США справил нужду в прямом эфире и смутил Илона Маска Кандидат в американские лидеры Рамасвами справил нужду в прямом эфире с Маском Unsplash

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами не выключил микрофон на мобильном телефоне и сходил в туалет в прямом эфире с несколькими известными американцами, в том числе Илоном Маском. Трансляции шла в социальной сети Х.

Предпринимателя смутило действие кандидата на пост американского лидера. Рамасвами извинился перед участниками трансляции, как только обнаружил, что не выключил микрофон.

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«Надеюсь, тебе лучше», — обратился Маск к Рамасвами.

Тот ответил, что чувствует себя отлично. На момент случившегося за прямым эфиром следили около 100 тысяч человек.

Ранее кандидат в президенты США унизил на дебатах известную своей антироссийской позицией Никки Хейли. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Рамасвами «размазал» оппонента сравнением Хейли с бывшим вице-президентом Диком Чейни «на восьмисантиметровых каблуках».