Кандидат в президенты США со смехом рассказала, как убила утку

Эми Клобушар рассказала историю во время форума кандидатов на пост президента США, который прошел в Детройте.

Сенатор призналась, что во время игры в гольф она собиралась попасть мячиком в лунку, однако промахнулась. В результате мяч попал прямо в голову утки. По словам Клобушар, птица умерла от сильного удара.

«Я не думаю, что для птицы было бы хорошей идеей прилетать во время моей игры в гольф», — сказала она, смеясь.

После Эми Клобушар заключила, что гольф в США только вредит американским птицам.

Ранее сенатор предложила создать центр, который будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По мнению Клобушар, страны якобы пытаются «распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение» граждан США перед выборами в 2020 году.