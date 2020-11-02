Кандидат в президенты США рассказал, что у него общего с Путиным

Фуенте заявил, что сможет договориться с российскими властями, если американцы изберут его лидером государства. Он заявил, что с президентом РФ его сближает то, что они одного возраста.

Претендент на пост американского президента признался, что три раза бывал в России и ему очень понравились российские города и их жители. Он подчеркнул, что считает возможным построить с Москвой отношения, основанные на взаимном уважении.

«Я люблю вашу страну, у вас красивейшие города и замечательные люди. Нам нужно просто сесть и поговорить. И если уважать друг друга, то мы сможем прийти к соглашению», — отметил кандидат.

Ранее Дональд Трамп сократил на один процентный пункт отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента на президентских выборах Джо Байдена. В настоящий момент, за Трампа готовы проголосовать 42% респондентов, а за Байдена — 52%.