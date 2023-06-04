Мир 04 июня 2023, 08:20 Кандидат в президенты США призвал заключить союз с Россией AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании сотрудничать с Россией Фото: Gage Skidmore / flickr

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Кандидат в президенты США от республиканской партии Ники Хейли призвала заключить союз с Россией и арабскими государствами. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Политик назвала сотрудничество Саудовской Аравии с Китаем нехорошим сигналом даля США. Она отметила важность объединения для укрепления глобальной безопасности со странами, не входящими в Европейский союз.

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«Нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем», — сказала Хейли.

Позже в предвыборном штабе политика заявили, что Хейли «оговорилась», упомянув Россию. Пресс-секретарь Кен Фарнасо добавил, что, никто не действовал жестче по отношению к РФ, чем Никки Хейли.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если снова станет главой Белого дома, то организует прямые переговоры между Россией и Украиной. Решить это он пообещал в течение суток. Это уже не первое подобное заявление бывшего американского лидера. По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, Трамп, желая урегулировать конфликт на Украине, руководствуется вопросами бизнеса.