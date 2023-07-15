Мир 15 июля 2023, 02:36 Кандидат в президенты США призвал пообещать России не принимать Украину в НАТО Кандидат в лидеры США Рамасвами призвал Вашингтон пообещать России не звать Украину в НАТО РИА «Новости»

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Американская сторона должна заключить с Россией соглашение об отказе от присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах лидера США в 2024 году Вивек Рамасвами на форуме, организованном Blaze Media.

«Мы должны заключить сделку с (лидером РФ Владимиром — прим. ред.) Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО», — сказал он.

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По словам Рамасвами, в случае подобных договоренностей Россия должна отказаться от развития российско-китайских отношений. США со своей стороны обязаны увеличить торговые коммуникации с РФ.

Ранее кандидат на пост американского президента Роберт Кеннеди-младший заявил, что объявленная действующим лидером Штатов Джо Байденом мобилизация резервных сил для усиления НАТО в Европе продемонстрировала подготовку к открытому конфликту с Россией. Такое же мнение выразил и бывший глава Америки Дональд Трамп.