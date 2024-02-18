Мир 18 февраля 2024, 22:27 Кандидат в президенты США предупредила о возможном конфликте НАТО с Россией Кандидат в президенты США Хейли: НАТО может втянуть Америку в конфликт с Россией Freepik

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Кандидат в президенты США от республиканцев и бывший постпред страны при ООН Никки Хейли допустила, что после поражения Украины может начаться конфликт НАТО с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC.

Американский политик объяснила свои выводы тем, что якобы у России имеются «агрессивные планы» в отношении Польши и Прибалтики.

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По ее словам, если это произойдет, то страны альянса втянут Америку в конфликт. Хейли добавила, что США нужно поставлять Украине снаряжение и боеприпасы, чтобы избежать такого развития событий.

«Нам следует дать то, что им нужно, чтобы они могли победить, тем самым мы сможем предотвратить отправку своих военнослужащих для сражений», — заявила она.

Днем ранее глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки признался, что западные страны ведут на Украине войну против России с помощью своих денег и оружия. По его словам, Запад оказался не готов к этому конфликту, поэтому необходимо немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в преклонении перед российским лидером Владимиром Путиным и подталкивании последнего к атаке на НАТО.