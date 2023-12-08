Мир 08 декабря 2023, 04:03 Кандидат в президенты США предупредил о заговоре против России Политолог Ректенвальд: США попытаются спровоцировать смену власти в России РИА «Новости»

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Власти США накачивают Украину оружием, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и добиться смены власти. Такое мнение озвучил кандидат в президенты США, политолог Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они помешаны на дестабилизации и подготовке заговора, смены власти в России, это их конечная цель. И они действительно думают, что смогут повлиять на это с помощью сумасшедшего финансирования и вооружения», — заявил эксперт.

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Ректенвальд выразил уверенность, что разговоры о планах президента России Владимира Путина напасть на страны НАТО — это ложь американских властей. По его мнению, Россия не намерена лишать Украину независимости. При этом он спрогнозировал, что Донбасс навсегда останется частью России.

«Они (власти США — при. ред.) цинично и аморально отправляют украинцев на верную смерть. <…>. Это преступление», — заключил Ректенвальд.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что, если Россию не остановить на Украине, она нападет на страны НАТО.