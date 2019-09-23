Кандидат в президенты США потребовал защиты от «изощренного влияния Москвы»

Россия стала лидером в списке угроз США в киберпространстве Подробнее

«Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощренные кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение», — заявила Клобушар.

В своем законопроекте она предложила создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния со стороны России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Такие меры, по ее мнению, позволят разведке «защищать американскую демократию»

Соавтор инициативы, сенатор-демократ Джек Рид добавил, что Москва и другие союзники обязательно попытаются оказать влияние на президентские выборы в 2020 году. США должны усилить меры противодействия этой «изощренной угрозе».

Однако никаких доказательств сенаторы не привели, сообщил сайт «Утро.ру».