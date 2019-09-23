  • Кандидат в президенты США потребовал защиты от «изощренного влияния Москвы»

    23 сентября 2019, 14:35

    Ольга Чеснокова

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии, сенатор Эми Клобушар внесла в сенат законопроект по борьбе с «иностранным влиянием», в том числе России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом сообщил сайт RT, который ознакомился с документом.

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    «Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощренные кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение», — заявила Клобушар.

    В своем законопроекте она предложила создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния со стороны России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Такие меры, по ее мнению, позволят разведке «защищать американскую демократию»

    Соавтор инициативы, сенатор-демократ Джек Рид добавил, что Москва и другие союзники обязательно попытаются оказать влияние на президентские выборы в 2020 году. США должны усилить меры противодействия этой «изощренной угрозе».

    Однако никаких доказательств сенаторы не привели, сообщил сайт «Утро.ру».