Кандидат в президенты США перепутал сестру и жену. Видео

Пока американские демократы смеются над поведением президента Трампа и списывают его эксцентричность на возраст, их кандидат на предстоящих выборах 77-летний Джо Байден перепутал жену и сестру. И это не первая его публичная ошибка.

Байден победил на предварительных выборах кандидатов от демократической партии в «супервторник». Это день, когда голосования проходили сразу в 14 штатах. Обрадованный результатами, он решил представить двух женщин, которые стояли рядом с ним на трибуне.

«Это моя младшая сестра Валерия!» — сказал Байден и схватил за руку жену. «А это жена Джилл», — заявил он, протягивая руку сестре. Правда, он быстро поправился. Но это не первый случай, когда он ошибается.

Во время своего выступления в Техасе в минувший понедельник он забыл текст Декларации независимости, который знает каждый американский школьник.

«Все мужчины и женщины, созданные… ну, вы знаете, вы это знаете», — заявил он публике. Там же политик ошибся с днем проведения основных праймериз.

«Завтра будет суперчетверг», — сказал Байден.