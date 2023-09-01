Мир 01 сентября 2023, 11:42 Кандидат в президенты США обвинил страну в подрыве «Северных потоков» Кандидат в президенты Рамасвами: США сделали ошибку, подорвав «Северные потоки» Википедия

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США поступили неправильно, подорвав российские газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил в интервью Fox News бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии.

Кандидат сказал, что хотел бы разделить РФ и Китай, поскольку союз этих стран — самая большая угроза для США. Ведущий в ответ на это указал на важность экономических отношений с КНР для России. По мнению Рамасвами, к этому привела ошибочная политика Соединенных Штатов.

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«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы „Северный поток“ и „Северный поток — 2“», — процитировали предпринимателя «Известия».

Политик также назвал ошибкой санкции против России. Рамасвами пообещал, что в случае его избрания президентом заключит сделку с РФ, возьмет твердое обязательство не принимать Украину в НАТО и заморозит линию фронта между странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в интервью «360», что после подрыва «Северных потоков» никто в Германии не нашел сил прямо спросить у США о причинах происшествия. По словам дипломата, ФРГ отказалась от своего суверенитета.