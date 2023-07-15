Мир 15 июля 2023, 23:44 Кандидат в президенты США не смог ответить, в чем опасность России для Штатов Кандидат в президенты США Скотт не смог пояснить, в чем опасность России для страны РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV поставил в тупик кандидата в президенты США Тима Скотта. Он спросил политика, почему из России делают главную угрозу для Штатов, но тот не смог ответить на вопрос.

Карлсон заявил, что представители России не убили ни одного американца. С другой стороны, американский союзник Мексика поставляет в США наркотик фентанил, от которого гибнет множество людей. Более того, этот наркобизнес — большая часть мексиканской экономики, подчеркнул бывший ведущий Fox News.

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«Тогда почему Мексика — наш союзник, а Россия — враг?» — спросил журналист Скотта.

Однако тот не смог ответить ничего внятного.

Ранее другой кандидат в президенты Вивек Рамасвами заявил, что США должны пообещать России никогда не принимать Украину в НАТО. По его словам, американское правительство должно заключить сделку с Российской Федерацией: пообещать ей заморозку текущих границ в обмен на отказ от развития российско-китайских отношений.