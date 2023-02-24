Мир 24 февраля 2023, 08:41 Кандидат в президенты США не поддержал политику нынешних властей по Украине Кандидат в президенты США Рамасвави упрекнул нынешние власти за помощь Украине Unsplash

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Кандидат в президенты США, американский бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвави заявил, что власти страны не должны тратить деньги на помощь Украине, а заниматься более крупными задачами, как противостояние Китаю и борьба с мексиканскими наркокартелями. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине», — написал он.

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По его мнению, главная задача военных должна быть нацелена на защиту родных земель, «провозглашение независимости» от Китая и борьба с наркотиками.

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Ранее о своих планах повторно выдвинуться в кандидаты на пост президента США объявил Дональд Трамп. Выборы пройдут в 2024 году. Он уже вовсю встречается со своими сторонниками. Во время своего выступления перед жителями Флориды он заявил, что в случае переизбрания сможет быстро урегулировать украинский кризис.

Он пообещал, что в ту же ночь, когда станут известны результаты выборов, позвонит президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с предложением заключить мирное соглашение в течение 24 часов.