Мир 14 декабря 2023, 07:21 Кандидат в президенты США назвал способ справиться с украинским конфликтом Рамасвами: решить конфликт на Украине поможет дипломатия Министерство обороны Украины

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Справиться с конфликтом на Украине поможет не военная помощь, а дипломатия. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на встрече с избирателями, которую транслировал CNN.

«Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение — в дипломатии», — констатировал Рамасвами.

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Он назвал закономерными сомнения людей, которые не верят, что очередные миллиарды долларов могут помочь Украине так, как не помогли огромные средства до этого.

Кандидат в лидеры США также заявил, что на этом посту гарантировал бы России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, в обмен на ее отказ от союза с Китаем. О том, что предложит президенту России Владимиру Путину эту «сделку», Вивек Рамасвами говорил и ранее. Он указал, что выступает против расширения НАТО.

Ранее он предупреждал, что Соединенные Штаты могут перестать существовать в нынешнем виде, если вступят в конфликт с Россией и Китаем, и заявлял о слабом военном и экономическом положении США.