Мир 06 февраля 2024, 09:04 Кандидат в президенты США Хейли запросила защиту WSJ: Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы США из-за растущих угроз Sean Rayford/Keystone Press Agency/globallookpress

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Главная соперница предпринимателя Дональда Трампа в борьбе среди республиканцев за номинацию на выборах президента США Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за растущих в ее адрес угроз. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на политика.

Хейли подтвердила, что запросила защиту.

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«[Угроз] было много. Но это не заставит меня перестать делать то, что я должна делать», — подчеркнула она.

Как отметило РИА «Новости», о публичных случаях угроз в адрес Хейли мало что известно. Она столкнулась со «сваттингом» — ложными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания. Причем подобные ситуации достаточно распространены в Соединенных Штатах. Недавно судья Артур Энгорон, который рассматривал гражданский иск против Трампа, получил угрозу о бомбе.

Американский политик-республиканец Вивек Рамасвами раскритиковал действия Никки Хейли. Он обвинил ее в попытках сорвать выдвижение Трампа на выборы президента США.