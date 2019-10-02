Кандидат в президенты США Берни Сандерс перенес операцию на сердце

«Секрет Полишинеля». Почему Сандерс вдруг заговорил о «Зоне 51»? Подробнее

Сандерс участвовал в предвыборной гонке и выступал 1 октября на одном из соответствующих мероприятий. Во время своей речи политик почувствовал дискомфорт в груди. Медицинский осмотр установил, что закупорилась одна из артерий. Сенатора доставили в больницу Лас-Вегаса, где врачи провели операцию по установке двух шунтов.

«Сенатор Сандерс разговаривает и в хорошем настроении. Он будет отдыхать в течение следующих нескольких дней», — рассказал Уивер.

Он добавил, что пока политик будет находиться на реабилитации, все запланированные мероприятия отменяются.

Берни Сандерс является самым пожилым кандидатом на пост нового президента США. Политику уже 77 лет. О своем намерении баллотироваться он заявил в феврале 2019 года, три года назад он уже выдвигался на голосование и обогнал Хиллари Клинтон в Нью-Гемпшире. Позже он снял свою кандидатуру с выборов.