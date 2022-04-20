Кандидат в президенты Южной Осетии заявил о незыблемости пророссийского курса страны

Внешнеполитический курс Южной Осетии всегда будет пророссийским. Об этом РИА «Новости» сообщил кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев.

Он подчеркнул, что Россия — главный союзник и стратегический партнер страны. Верность союзу с ней у Южной Осетии «на генетическом уровне», причем возможная смена главы государства в Южной Осетии не играет роли в этом вопросе. Гаглоев отметил, что у абсолютного большинства жителей Южной Осетии с 1990-х годов есть российское гражданство.

«Мы связаны с Россией исторически и духовно. <…> Мы помним август 2008-го (когда Россия признала независимость Южной Осетии — прим. ред.), помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными», — заявил Алан Гаглоев.

Первый тур президентских выборов состоялся в Южной Осетии 10 апреля. По его итогам лидировал оппозиционер Гаглоев (38,55% голосов), а действующий президент Анатолий Бибилов получил 34,95% голосов. Второй тур назначили на четверг, 28 апреля. Бибилов решил оспорить дату, поскольку она выпала на рабочий день и не будет удобна избирателям, находящимся за пределами Южной Осетии.