Кандидат в президенты Южной Осетии вышел к народу в ожидании результатов выборов

Выборы в Южной Осетии признали состоявшимися, все избирательные участки закрыты. Люди вышли на площадь Цхинвала в ожидании результатов подсчета голосов. Среди них — кандидат в президенты страны Гарри Мулдаров, сообщил ТАСС.

Всего работали 76 избирательных участка, из них четыре — за пределами страны — в Москве, Сухуме и Владикавказе. Явка составила 82,07% по данным на 20:00 по московскому времени. На главный государственный пост претендуют пять кандидатов, среди них нынешний президент Анатолий Бибилов.

На площади Цхинвала у театра собрались около сотни человек, они намерены ждать оглашения результатов выборов. Один из кандидатов, Гарри Мулдаров, ранее заявлял, что в случае фальсификации результатов голосования выведет на улицы своих сторонников. Собравшиеся на площади готовы начать акции протеста, если будут свидетельства о подтасовке голосов. Наряды органов правопорядка уже начали стягиваться к центру города.