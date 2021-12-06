Кандидат в президенты Франции заявил о желании вывести страну из рядов НАТО

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что хотел бы выхода его страны из Североатлантического альянса. Кроме того, он сказал, что французы никогда не станут «вассалами» для других стран Европейского союза и всего ЕС в целом.

«Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО», — сказал Земмур в ходе выступления перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа.

Как сообщило «РИА Новости», 30 ноября Земмур официально объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Они состоятся во Франции в апреле следующего года. Новый кандидат позиционирует себя как сторонника правых политических взглядов. Однако французское сообщество считает, что его идеи больше соответствуют крайне правым идеям. Позиции по многим вопросам у Земмура достаточно жесткие.

Например, политик прославился своим мнением об иммиграции: он поддерживает практику возвращения мигрантов на их родину в принудительном порядке. Недавно он выступил за то, чтобы изгнать с территории Франции примерно 2 млн иностранцев, в том числе и студентов, которые приехали на обучение из стран Африки.

Помимо этого, одна из идей Земмура — отменить право получение французского гражданства для всех, кто родился в стране. Он убежден, что мигранты, живущие во Франции, должны следовать традициям страны даже в вопросе выбора имени для своего ребенка, поскольку «называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции».