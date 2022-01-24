Кандидат в президенты Франции призвал снять санкций против России

При любом сближении России и стран Европы США пытаются их разделить, заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. Он выступил за дружбу с Россией и снятие европейских санкций в отношении РФ.

Земмур основал свою партию «Отвоевание» (Reconquête), уточнило РИА «Новости».

«Мы должны быть друзьями с Россией. Мы должны прекратить быть инструментом США <… > Америка занимается тем, что настраивает страны Европы против России, поскольку большая», — сказал кандидат в лидеры Франции в эфире телеканала France 5.

По его словам, Россия ведет свою политику, «которая, естественно, направлена на распространение ее влияния». Земмур отметил, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к РФ. Как пример такого сигнала он привел отмену санкции в отношении России.

«Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России», — добавил Земмур.

Эрик Земмур является французским журналистом и писателем. О выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы он заявил в конце ноября. Земмур, в частности, выступает за принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Выборы президента Франции пройдут в стране в апреле 2022 года.

О том, что санкции являются не лучшим средством в выстраивании взаимоотношений с Россией, на прошлой неделе заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что политика санкций не оказала должного влияния. Макрон отметил, что страны Запада напрасно не взяли курс на налаживание отношений с Россией.