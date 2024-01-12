Мир 12 января 2024, 00:55 Кандидат в президенты Финляндии рассказал, как планирует строить отношения с Россией Экс-премьер Финляндии Стубб: с Россией не будет отношений до окончания СВО Unsplash

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Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, претендующий на пост президента, заявил, что в случае избрания не собирается восстанавливать политические отношения с Россией до окончания конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — заявил кандидат в президенты.

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Однако он отметил, что пограничные службы и дипломаты двух стран продолжат сотрудничество. Стубб заявил, что не хотел бы ухудшения политических связей с Россией.

Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц. Информацию подтвердила глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя.

Вместе с тем, страна продолжает укреплять границы и готовиться к войне с Россией. США поставят стране истребители и бронетехнику.