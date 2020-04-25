Кандидат в президенты Байден попросил американцев не пить отбеливатель

В ответ на заявление представителя Белого дома о том, что отбеливатель может за пять минут убить коронавирус в слюне, кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден обратился к американцам с просьбой ни в коем случае его не пить.

Об этом он написал в Twitter.

«Поверить не могу, что должен такое говорить, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель», — обратился к согражданам Байден.

Президент Дональд Трамп предложил подвергнуть организм облучению ультрафиолетом, чтобы посмотреть, как себя будет чувствовать вирус. Он добавил, что дезинфекционные средства уничтожают вирус за несколько минут, и можно попробовать убить его в человеке с помощью инъекции.

Американские врачи немедленно заявили, что дезинфектанты крайне токсичны, и способны нанести огромный и не поправимый вред здоровью, даже если просто попадут на кожу или человек вдохнет их пары.