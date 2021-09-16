Кандидат в постпреды США при НАТО назвал Россию главной угрозой в ближайшие годы

Россия останется главной военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе. Об этом заявила кандидат на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит.

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — подчеркнула она, выступая на слушаниях в конгрессе.

По ее словам, с 2014 года, когда на Украине начался кризис, НАТО удалось многого добиться в плане укрепления возможностей противостоять РФ, но многое еще предстоит сделать.

«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария», — добавила Смит, пояснив, что речь идет о вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках.

Затронула она и тему «Северного потока — 2». По ее словам, этот проект является геополитическим и подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы.