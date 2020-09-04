Кандидат в мэры Киева превратилась в Мэри Поппинс. Видео

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук от правящей партии «Слуга народа» снялась в видео, в котором «полетала» над городом с зонтиком. Кадры со съемок попали в Сеть.

«Леди Мэри никак не может повернуться», — подписали это видео в одной из групп в Facebook, намекая на героиню сказок английской детской писательницы Памелы Трэверс няню-волшебницу Мэри Поппинс.

На кадрах видно, что Верещук нарядили в ярко-желтый плащ и дали в руки зеленый зонт. Кандидат в мэры Киева висит на конструкции из тросов. Незнакомая девушка разворачивает ее за ноги к объективу камеры.

О том, что Верещук будет баллотироваться на пост главы Киева, стало известно еще в начале лета. Выборы градоначальника пройдут 25 октября.