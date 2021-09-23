Представитель от партии Христианских демократов Армин Лашет заявил, что выступает за скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в ходе дебатов с конкурирующими с ним за пост канцлера депутатами Бундестага. Онлайн-трансляцию дебатов вел сайт Tagesspiegel.

Отвечая на вопрос о поддержке «Северного потока — 2» Лашет отметил, что полностью поддерживает введение газопровода в эксплуатацию. Он напомнил, что это коммерческий проект, который позволит обеспечить Германию газом.

«Для меня также важно, чтобы то, о чем договорилось федеральное правительство, было реализовано», — заявил Лашет. При этом он отметил, что если со стороны России начнутся попытки блокировать поставки газа через Украину, то проект немедленно остановят.

Кандидатами на пост канцлера Германии от консервативного Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступают Армин Лашет и Маркусом Седер. Согласно опросам за три дня до выборов в Бундестаг их партии занимают второе место. Лидерство удерживает Социал-демократическая партия Германии. Претендентом на пост главы правительства от нее выступает Кристиан Линднер.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, которые проходят по дну моря от Ленинградской области до Балтийского побережья Германии.

О завершении работ по укладке труб «Газпром» сообщил 10 сентября. Для запуска работ компания должна получить сертификат от германского регулятора. По оценке министра иностранных дел Сергея Лаврова, эта процедура может занять до четырех месяцев. Поэтому поставка газа в Европу по «Северному потоку — 2» начнется в 2022 году.