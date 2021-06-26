Остановка проекта «Северный поток — 2» может произойти, если его будут использовать против Украины. Об этом заявил лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.

«Геостратегические влияние было оговорено — он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его», — процитировало Лашета РИА «Новости».

Лидер партии добавил, что при нарушении правил пропадет основа договоренностей. По его словам, Европа всегда давала соответствующие сигналы. С Лашетом согласился кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц. Он подчеркнул, что необходимо брать во внимание интересы Украины, а транзит газа через территорию страны должен быть гарантирован. При этом кандидат от «Зеленых» Анналена Бэрбок заявила, что проект нужно остановить.

«Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель — это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так», — сказала она.

По словам Бэрбок, цель России якобы заключается в отключении украинского трубопровода. Она отметила, что у проекта нет будущего, так как он направлен против Европы.