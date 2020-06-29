Кандидат в губернаторы Токио записал видео в грязном подгузнике

Отмечается, что каждому из зарегистрированных кандидатов телеканал выделил эфирное время для того, чтобы рассказать избирателям о своей кампании. Вместо этого японец пел, танцевал, залезал и ложился на стол, а также надевал подгузник.

Гото известен своими необычными политическими кампаниями: он не в первый раз участвует в выборах и каждый раз удивляет потенциальных избирателей.