Кандидат в депутаты в Мексике обратился к жителям из гроба. Видео

В Мексике кандидат в федеральные депутаты от второго округа партии социальных контактов Карлос Майорга необычно начал свою предвыборную кампанию. Он заснял себя из гроба. Об этом сообщил сайт El Universal.

По задумке, лежащий в гробу чиновник символизирует «мертвый город», которым является Хуарес, расположенный у границы США. Творческий коллектив Майорги смоделировал вокруг гроба похороны, которые передавали атмосферу печали, царившую в регионе.

«Сьюдад-Хуарес кричит о надежде, это город, которому нужен кислород, ему нужны новые герои, это город, который сильно пострадал в последние годы, город, который умер», — заявил спикер мероприятия.

Через некоторое время Карлос Майорга встал из гроба. Он обратился к политикам с посланием, в котором говорилось, что Чиуауа будет воскрешен, а вместе с ним Сьюдад-Хуарес и Мексика.

Он также обратился к коррумпированным политикам, заявив, что они убивают своих людей приходом к власти. Свое выступление кандидат в депутаты завершил ярко. Майорга заверил, что намерен работать с людьми, и попросил похоронить его заживо, если он не выполнит обязательства.